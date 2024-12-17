Журналиста «Медузы» Владислава Горина оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации

Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста «Медузы» и ведущего подкаста «Что случилось» Владислава Горина на десять тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на защитника Лидию Аносову.

Поводом к протоколу послужил выпуск подкаста «Что случилось» от 16 марта 2024 года, в котором Горин вместе с главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым обсуждали, как редакция противостоит давлению и атакам со стороны российских властей.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года. В 2024-м власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» в России.

По подсчетам «Медиазоны», к концу года суды вынесли решения уже по 36 таким протоколам, связанным с «Медузой». В частности, штрафы об участии в «нежелательной» организации назначали журналистам «Медузы» Андрею Перцеву, Елизавете Антоновой, Светлане Рейтер, Антону Хитрову.