Дело на сотрудников Popcorn Books о продаже квир-литературы завели после «контрольной закупки». К покупке запрещенных в России книг силовики привлекли подростков

Дело против сотрудников закрытого издательства Popcorn Books завели из-за продажи книг несовершеннолетней покупательнице, которая заказала их по указанию силовиков, пишет «Медиазона».

Об этом стало известно из материалов дела против бывшего директора по продажам издательства , которое начали рассматривать в Замоскворецком суде Москвы.

Павла Иванова, бывшего директора закрытого издательства Popcorn Books Дмитрия Протопопова, сотрудника издательства Individuum и Popcorn Books Артема Вахляева задержали в мае 2025-го. Их отправили под домашний арест, но через год отпустили под запрет определенных действий. Все трое — фигуранты уголовного дело об «экстремизме» из-за квир-литературы. В частности, Иванова обвиняют по двум эпизодам: вовлечение в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК) и участие в деятельности такой организации (часть 2 статьи 282.2 УК).

Из обвинительного заключения следует, что Popcorn Books «специализировалось на литературе ЛГБТ-содержания в жанре молодой взрослый» (вероятно, это дословный перевод young adult literature, то есть подростковая литература — прим. «Медузы»). После запрета «движения ЛГБТ» в России фигуранты дела, утверждает прокуратура, создали «механизм обхода законодательного запрета», чтобы продать оставшиеся на складе книги «общей стоимостью на десятки миллионов рублей».

Для этого в издательстве составили «красный» список, куда вошли уже запрещенные книги, и «желтый» список с книгами, к которым у российских властей могут возникнуть вопросы. Книги из первого списка собирались продавать только за границей, из второго — распространять в России.

По версии обвинения, вся эта деятельность «организованной группы» внутри «Эксмо» была направлена на вовлечение несовершеннолетних в «движение ЛГБТ».

Поводом для дела, среди прочего, стал заказ в январе 2024-го на 50 книг из «красного» списка, одной из покупательниц была несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения. С января по март того же года поступил еще один заказ на книги из «красного» списка от несовершеннолетней 2008 года рождения (то есть на тот момент девочке было 15-16 лет). В деле она прямо упоминается как участница «контрольной закупки».

Как стало известно в суде, Иванов летом 2025 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал «исчерпывающие показания» на себя и других фигурантов дела. В суде он подтвердил, что полностью согласен с обвинением.

Иванов также заявил, что давал показания и участвовал в очных ставках, но не назвал фамилии «неустановленных» представителей «Эксмо». По его словам, именно они «втягивали нас в эту деятельность».

В ходе прений прокуратура попросила приговорить Иванова к четырем годам лишения свободы условно.

В апреле 2026 года были задержаны несколько руководителей «Эксмо», в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев. После допросов их отпустили. Источники российских СМИ сообщали, что показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали Протопопов, Вахляев и Иванов.