Суд смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам Popcorn Books и Individuum. Они, как утверждал ТАСС, дали показания на топ-менеджеров «Эксмо»

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения бывшему директору закрытого издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопов, сотруднику издательства Individuum и Popcorn Books Артему Вахляеву и бывшему директору по продажам ООО «Индивидуум принт» Павлу Иванову.

Домашний арест Протопопову, Вахляеву и Иванову суд заменил на запрет определенных действий, пишут «Ведомости».

Протопопов, Вахляев и Иванов — фигуранты уголовного дело об «экстремизме» из-за квир-литературы — находились под домашним арестом с мая 2025 года.

В апреле 2026 года были задержаны и допрошены несколько руководителей «Эксмо» (в него входил Popcorn Books до того, как в начале 2026 года объявил о закрытии), в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев. Источники ТАСС сообщали, что показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали Протопопов, Вахляев и Иванов. Протопопов, писало агентство, заключил сделку со следствием.

Что известно о деле «Эксмо»

Дело «Эксмо» вышло на новый уровень. Теперь из-за «распространения ЛГБТ-литературы» силовики пришли к ключевым руководителям издательства СМИ сообщили, что задержан гендиректор Евгений Капьев. По данным «Эксмо», он на допросе

