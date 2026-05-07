Суд смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам Popcorn Books и Individuum. Они, как утверждал ТАСС, дали показания на топ-менеджеров «Эксмо»
Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения бывшему директору закрытого издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопов, сотруднику издательства Individuum и Popcorn Books Артему Вахляеву и бывшему директору по продажам ООО «Индивидуум принт» Павлу Иванову.
Домашний арест Протопопову, Вахляеву и Иванову суд заменил на запрет определенных действий, пишут «Ведомости».
Протопопов, Вахляев и Иванов — фигуранты уголовного дело об «экстремизме» из-за квир-литературы — находились под домашним арестом с мая 2025 года.
В апреле 2026 года были задержаны и допрошены несколько руководителей «Эксмо» (в него входил Popcorn Books до того, как в начале 2026 года объявил о закрытии), в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев. Источники ТАСС сообщали, что показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали Протопопов, Вахляев и Иванов. Протопопов, писало агентство, заключил сделку со следствием.