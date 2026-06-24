Уголовное дело против петербургского бизнесмена Ильи Трабера, которого обвиняют в убийстве, строится на показаниях Игоря Лыкова — неоднократно судимого участника войны в Украине, попавшего в плен и освободившегося в результате обмена в 2025 году. Об этом пишет издание «Фонтанка», журналисты которого ознакомилась с материалами дела Трабера.

К Траберу пришли с обысками 17 июня. В тот же день суд в Москве отправил его в СИЗО. Трабера вместе с его давним бизнес-партнером Владимиром Даниленко (он также арестован) обвиняют в причастности к организации убийства в 2020 году петербургского предпринимателя и муниципального депутата .

Лыков — уроженец Гудермеса, ему 60 лет. У него есть несколько судимостей. В декабре 2024 года он находился в петербургском СИЗО по новому уголовному делу, но заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на войну. В феврале 2025 года он попал в украинский плен.

В интервью украинскому блогеру Дмитрию Карпенко Лыков говорил, что еще в 1987 году в Ярославле познакомился с Владимиром Даниленко, которого он назвал «смотрящим за бараком». Лыков утверждал, что по просьбе Даниленко избил оперативника в колонии. Спустя 27 лет, в 2014 году Даниленко связался с ним «через интернет» и пригласил в Москву, «чувствуя вину за инцидент с опером». Даниленко представился Лыкову человеком из ближайшего окружения Ильи Трабера. По словам Лыкова, вскоре он стал одним из водителей в команде Трабера, которые выполняли в том числе функции «посыльных» и «людей для деликатных поручений». Как отмечал журналист Андрей Захаров, в интервью Лыков заявлял о причастности Трабера к убийству Петрова.

«Фонтанка» пишет, что в уголовном деле Трабера упоминается видео с интервью Лыкова украинскому блогеру.

В феврале 2026 года Лыкова, вернувшегося в Россию в рамках обмена пленными, допросили в Москве по уголовному делу об убийстве Петрова. Лыков утверждал, что Даниленко предложил ему убить Петрова, но он отказался. После этого Даниленко, по версии Лыкова, нашел для этого других людей — двоих уроженцев Дагестана Султана и Саида. Лыков заявил, что по просьбе Даниленко встречал дагестанцев, отвозил их в ресторан в Санкт-Петербурге, а также слышал, как Даниленко обсуждал с ними сумму вознаграждения за убийство — 50 миллионов рублей.

Помимо Трабера и Даниленко, по делу об убийстве арестованы Саит Саладинов и Алисултан Надирбегов. Следствие считает их исполнителями убийства Петрова.

Илья Трабер — известный петербургский бизнесмен, строивший свою карьеру в то время, когда Владимир Путин работал в мэрии Петербурга. Свою предпринимательскую деятельность он начал еще в 1980-х годах с антикварного бизнеса. В 1990-х Трабер получил контроль над петербургским морским портом. Он также связан с Петербургским нефтяным терминалом (ПНТ) — крупнейшим терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Телеканал «Дождь» в своем расследовании про Трабера в 2017 году называл его «единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин».