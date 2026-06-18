Басманный районный суд Москвы арестовал по делу об убийстве петербургского депутата Александра Петрова еще двух фигурантов — Владимира Даниленко и Саита Саладинова, сообщают РБК, «Интерфакс» и ТАСС.

Накануне по этому же делу суд арестовал Илью Трабера — бизнесмена, которого считают близким к Владимиру Путину. Его подозревают в причастности к организации убийства Петрова в 2020 году.

Арестованный сегодня Владимир Даниленко — давний бизнес-партнер Ильи Трабера. Его также подозревают в причастности к организации убийства. Саита Саладинова считают одним из исполнителей преступления. Обоим, как и Траберу накануне, вменили убийство и незаконное хранение оружия (пункты «ж» и «з» части 2 статьи 105 и часть 4 статьи 222 УК).

Еще одним вероятным исполнителем убийства считают бывшего боксера Алисултана Надирбегова, который был арестован вместе с Трабером. Пресс-служба московских судов отчиталась об аресте обоих вечером 17 июня, опубликовав в этом же посте фото Трабера. Однако на следующее утро пост пропал как из телеграм-канала пресс-службы, так и из ее канала в «Максе».

Журналистам издания «Фонтанка», спросившим о причинах удаления поста, руководитель пресс-службы московских судов Марианна Глушкова заявила: «Не скажу. Не могу ответить на этот вопрос». Однако она уточнила, что в мере пресечения для Трабера и Надирбегова «ничего не изменилось».

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