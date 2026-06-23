Венгрия вновь затормозила процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС

Венгрия выступила против отправки в адрес Европейского совета и Еврокомиссии письма с общей позицией всех 27 стран ЕС по вопросу вступления Украины и Молдовы в блок, пишет Politico со ссылкой на два источника.

Это письмо стало следующим процедурным шагом после того, как 15 июня страны ЕС одобрили открытие первого переговорного кластера для вступления Украины и Молдовы. Для одобрения письма нужно согласие всех 27 стран ЕС, поэтому вопрос будет вновь обсуждаться на следующей неделе.

Открытие первого переговорного кластера долгое время блокировал предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступавший против вступления Украины в ЕС. Нынешний премьер Петер Мадьяр не стал возражать против начала переговоров, но настоял на том, чтобы исключить формулировку «как можно скорее» в отношении членства Украины.

На прошлой неделе Мадьяр говорил, что Венгрия «не считает хорошей идеей» открывать все шесть переговорных кластеров одновременно. «Отчасти потому, что чернила на документах по первому кластеру еще не просохли, а отчасти потому, что это послало бы неправильный сигнал странам Западных Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, — которые уже много лет работают над вступлением в Евросоюз», — уточнил он.

Страны ЕС уже длительное время обсуждают нюансы вступления Украины (и Молдовы, заявка которой связана с ней). Киев хочет ускоренного пути, но, по данным Financial Times, это не поддержали Франция и Германия. Берлин предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена», при котором она будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и «автоматического доступа» к общему бюджету ЕС.

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