В Национальной разведке США начались массовые сокращения

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте приступил к массовым сокращениям сотрудников, сообщил источник CNN. Сколько человек увольняют, собеседник телеканала не уточнил.

Ранее источники говорили, что Пулте собирается сократить сотни сотрудников в Управлении директора национальной разведки, координирующем работу всех разведслужб США. Сокращения, по данным собеседников телеканала, также могут в значительной мере затронуть Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.

Происходящее в Национальной разведке вызвало обеспокоенность в конгрессе США. Члены комитетов по разведке обеих палат парламента демократы Марк Уорнер и Джим Хаймс написали письмо Пулте. Они предупредили, что такие действия угрожают национальной безопасности, и напомнили, что подобные сокращения требуют согласования с конгрессом.

В Белом доме, в свою очередь, сослались на недавний пост президента США Дональда Трампа в его соцсети Truth, в котором он заявил, что поручает Пулте провести сокращения штата.

Билл Пулте стал исполняющим обязанности директора Национальной разведки в начале июня. До назначения он занимал пост главы Федерального агентства жилищного финансирования. Опыта работы в разведслужбах или структурах национальной безопасности у него нет.

Трамп объявил, что Пулте возглавил Национальную разведку временно, но как долго он будет находиться на этом посту, уточнять не стал.