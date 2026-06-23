«К херам собачьим, все уже». Лавров выругался в микрофон на круглом столе с журналистами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выругался на посольском круглом столе с участием журналистов из разных стран.

Круглый стол был посвящен «тематике урегулирования ситуации вокруг Украины», отмечает МИД. По соцсетям и СМИ разошелся фрагмент, где Лавров ругается перед тем, как ему задает вопрос журналист из Йемена.

Судя по видео, во время паузы после своего выступления и перед вопросами журналистов Лавров отвлекся и коротко переговорил со своим заместителем Михаилом Галузиным. Чиновник сидел на круглом столе по правую руку от Лаврова.

Фразы Галузина разобрать невозможно. А вот ответ Лаврова слышно хорошо. «Догадались. Уже неплохо… Нет, к херам собачьим, все уже», — сказал министр, комментируя фразу заместителя. Одновременно с этим слово дают представителю Йемена, после чего Лавров уточняет, кто будет задавать вопрос.

Российские провластные телеграм-каналы сочли, что ругательство Лаврова относилось к журналисту из Йемена. Но на самом деле неясно, что именно он комментировал. Об этом свидетельствует и запись трансляции мероприятия.

Сергей Лавров уже допускал ругательства в публичном общении. Он известен словами «С павлинами поговори» (журналисту, спросившему разрешения задать вопрос) и «Дебилы, блядь» (кому-то постороннему на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии).

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