В новом издании единого школьного учебника по истории в России появится информация об участии военных КНДР в боях в Курской области. Об этом сообщил РБК научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, редакция предыдущего текста учебника готовилась и была опубликована «еще когда не было известно об участии северокорейцев в отражении агрессии укронацистов на Курскую область». Сейчас ведется работа по «дополнению текста».

Мягков также рассказал, что в учебник по военной истории России для 10-11 классов добавят информацию «более конкретно и более объемно о применении беспилотников, о новом вооружении, о новой тактике, которая сегодня в зоне ». Меньший объем информация об этом включат в единый учебник истории.

Один из авторов единого учебника истории — бывший министр культуры, помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский. В январе 2026 года сообщалось, что в третьем издании линейки учебников истории для 10–11-х классов авторы расскажут о «причинах СВО» и встрече президентов России и США на Аляске в августе 2025 года.

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