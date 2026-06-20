Израильские военные ночью и утром обстреляли территорию Ливана, несмотря на заключенное накануне перемирие, сообщает Reuters.

В результате обстрела южных регионов страны были убиты пять человек. Один из погибших был военнослужащим, уточнила армия Ливана.

«Хизбалла» официально заявила, что оставляет за собой «право противостоять» продолжающимся атакам Израиля.

Израильская армия атаки не комментировала.

Накануне американские и ближневосточные чиновники сообщили, что между «Хизбаллой» и Израилем начало действовать перемирие. В армии Израиля заявили, что, несмотря на это, они оставляют себе «полную оперативную свободу действий для устранения угроз в любом районе».

Прекращение боевых действий в Ливане было одним из условий мирного урегулирования между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп накануне подписания соглашения с Тегераном раскритиковал действия Израиля против «Хизбаллы», назвав их слишком агрессивными.

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