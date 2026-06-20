Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что отказывается от ордена «За заслуги перед Польшей», после того как президент этой страны Кароль Навроцкий решил отозвать у Владимира Зеленского присвоенный ему в 2023 году орден Белого орла.

Буданов назвал действия Навроцкого «недружественным актом» по отношению к украинскому народу и выразил мнение, что это станет подарком «московскому агрессору».

Вскоре после Буданова об отказе от ордена «За заслуги перед Польшей» заявил посол Украины в этой стране Василий Боднар. Он призвал Варшаву «к откровенному разговору» и выразил уверенность, что «при наличии доброй воли» можно найти «разумные решения».

Ранее от своего ордена «За заслуги перед Польшей» также отказался глава МИД Украины Андрей Сибига.

Навроцкий, который до своего президентства возглавлял польский Институт национальной памяти, принял решение отобрать у Зеленского орден Белого орла (это высшая государственная награда Польши) 19 июня.

Причиной отзыва ордена у президента Украины стало то, что в конце мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии».

Бойцы УПА, которые во время Второй мировой войны вели борьбу за создание независимого украинского государства, проводили этнические чистки в районах, населенных поляками. По оценкам польских историков, они убили до 100 тысяч человек. В современной Украине на фоне войны с Россией УПА в первую очередь рассматривается как символ борьбы за независимость.

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