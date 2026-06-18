Во Франции завод производителя дронов для Украины забросали коктейлями Молотова. Вскоре рядом с предприятием задержали предполагаемого шпиона

Завод французской компании Delair, которая занимается производством беспилотников и поставляет их Украине, забросали коктейлями Молотова, газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Речь идет о заводе вблизи города Тулуза на юго-западе Франции. Сама Delair считается одной из ведущих компаний в стране по производству гражданских и военных беспилотников. После начала полномасштабной российской-украинской войны она стала поставщиком Киева.

Инцидент с коктейлями Молотова произошел в начале июня. Прокуратура Тулузы возбудила уголовное дело об уничтожении имущества опасным для людей способом. По данным Le Parisien, завод почти не пострадал, поскольку зажигательная смесь не взорвалась.

Через несколько дней рядом с заводом был задержан гражданин Беларуси, который «снимал на камеру прототип дрона». По версии прокуратуры, он отправил видео человеку из России, а при себе у задержанного нашли «передовое оборудование». До задержания его несколько раз видели рядом с заводом. В итоге гражданина Беларуси арестовали по подозрению в шпионаже.

Связаны ли эти два инцидента, неясно.

После начала российско-украинской войны страны Европы поддержали Киев и в том числе начали поставлять Украине оружие. Россия осуждает любую помощь противнику, особенно военную.

С начала войны власти европейских стран регулярно сообщают о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы, подготовке или совершении диверсий.