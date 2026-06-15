Год назад в Лондоне подожгли дома и машину Кира Стармера. Суд признал виновными в этом двух уроженцев Украины По данным журналистов, их куратором мог быть сын российского дипломата

Офицер полиции у дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. 13 мая 2025 года Toby Melville / Reuters / Scanpix / LETA

Присяжные в центральном суде Лондона признали 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка в сговоре с целью поджогов автомобиля и другого имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Речь идет о серии поджогов, произошедших с 8 по 12 мая 2025 года. По версии следствия, Лавринович, Карпюк и еще один обвиняемый, 34-летний гражданин Украины Петр Починок, подожгли автомобиль, ранее принадлежавший Стармеру, в районе Кентиш-Таун на севере Лондона. Кроме того, они подожгли два дома в Лондоне — в одном из них Стармер жил несколько лет назад, а другими по-прежнему владеет. Петр Починок был признан невиновным в сговоре с целью поджога.

Роман Лавринович и Станислав Карпюк Counter Terrorism Policing

Лавриновича и Карпюка оставили под стражей до вынесения приговора, который ожидается в пятницу, 19 июня. Все трое фигурантов дела, жившие в Лондоне, отрицали обвинение в сговоре с целью поджога имущества.

По версии следствия, Лавриновича завербовал в интернете русскоязычный пользователь с ником EL. В телефоне Лавриновича он был записан как El Money. Ранее El Money поручал украинцу расклеивать плакаты ультраправого содержания. Обещанные деньги за поджог автомобиля и домов Лавринович не получил.

Представители прокуратуры заявили, что не собираются устанавливать личность El Money, а также его мотивы.

Согласно расследованию «Би-би-си», El Money завербовал Лавриновича в телеграме. Financial Times уточняет, что это произошло в конце 2024 года, в тот период Лавринович активно искал работу. Журналисты нашли сообщения El Money в телеграм-чатах, там он регулярно восхваляет Владимира Путина и Россию и «продвигает российские нарративы». «Очевидно, Путин — лидер белой расы», — говорится в одном из таких сообщений. El Money размещал объявления в группах по поиску работы для украинцев, приглашая наносить граффити в Лондоне.

По данным журналистов, El Money платил Лавриновичу за печать и расклейку по Лондону плакатов, рекламирующих ультраправую группировку Direct Action, которая призывала жителей Великобритании нападать на мечети и полицейские машины. FT отмечает, что Direct Action только выдавала себя за британское движение, а на самом деле управлялась людьми, находящимися в России. Они с помощью VPN скрывали свое местоположение и создавали ролики ультраправого содержания с помощью искусственного интеллекта. Иногда они допускали ошибки, случайно добавляя кириллические символы в англоязычные посты и публикуя контент с указанием российского часового пояса.

В начале 2025 года Direct Action начали призывать своих подписчиков наносить антиисламские граффити на мечети и исламские центры в южном Лондоне. На суде Лавринович признался, что участвовал как минимум в двух таких акциях.

Сотрудничество Лавриновича и El Money продолжалось семь месяцев. El Money поручил ему поджечь автомобиль, ранее принадлежавший Стармеру, и два связанных с ним дома, предложив несколько тысяч долларов в криптовалюте. По словам Лавриновича, El Money не рассказал ему о связи целей поджогов с главой британского правительства.

FT утверждает, что El Money находился в России и тесно связан с хакерской группировкой .

В телеграм-чате Direct Action журналисты «Би-би-си» обнаружили человека под именем Евгений Люкшин (инициалы — EL). Люкшина также нашли в чате, созданном телеграм-каналом , и чате, связанном с ЧВК Вагнера. По версии журналистов, речь идет о 23-летнем выпускнике МГИМО Евгении Люкшине — сыне высокопоставленного российского дипломата, ранее работавшего в посольстве в Дании.

Журналисты, в частности, пишут, что Люкшин прошел в МГИМО программу подготовки будущих дипломатов по Основам информационного воздействия, которую курирует «Рыбарь». Эта программа, согласно описанию, сосредоточена «на работе в зарубежном инфополе»: «Для будущих сотрудников органов информационной работы критически важно знать, какие ресурсы нужно создавать для продвижения нужных нарративов за пределами России».

«Би-би-си» отмечает, что не может точно утверждать, что Евгений Люкшин — это El Money. На сообщения журналистов Люкшин не ответил.

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