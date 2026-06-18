Бывшая обмудсмен Москвы похвасталась позитивным наследием «навальновского времени»

Бывшая омбудсмен Москвы Татьяна Потяева рассказала о позитивном наследии «навальновского времени».

Потяева, пишет «Коммерсант», выступала на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Оно впервые прошло под председательством нового омбудсмена России Яны Лантратовой.

На заседании обсуждалась подготовка к проведению парламентских выборов, назначенных на 20 сентября. В тот же день пройдут выборы и других уровней.

Потяева рассказала, что во многом благодаря ее усилиям находящиеся в СИЗО в других городах получили возможность голосовать на выборах в органы власти своих регионов. В 2010-х годах, когда в Москве проходили многотысячные акции против фальсификаций на выборах, многие активисты, оказавшиеся под арестом, выражали желание проголосовать в СИЗО, но не имели в тот момент такого права.

Потяева, по ее словам, неоднократно описывала эту проблему в докладах главе ЦИК Элле Памфиловой и тогдашнему омбудсмену Татьяне Москальковой. В результате, заявила она, в законодательство были внесены соответствующие изменения.

Это, в изложении «Коммерсанта», бывшая омбудсмен Москвы и назвала «наследием навальновского времени».

Алексей Навальный был одним из основных организаторов акций протеста, его регулярно задерживали и отправляли в спецприемники отбывать административный арест. Несколько десятков человек, задержанных на акциях, в первую очередь, на Болотной площади, стали фигурантами уголовных дел и некоторое время провели в СИЗО.

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