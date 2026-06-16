Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября 2026 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 20 сентября 2026 года выборов в Госдуму девятого созыва.

В этот же день в регионах России пройдут еще десятки выборов разного уровня.

Предстоящие парламентские выборы станут первыми после начала большой войны России с Украиной.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова 15 июня заявила, что во время выборов осенью в России могут возникнуть проблемы с интернетом. Она призвала «не роптать», подчеркнув, что возможные ограничения связаны с требованиями безопасности.