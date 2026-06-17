Проект «Слово защите»: Литва депортировала россиянина-дезертира. Пограничники Литвы: он сам решил вернуться на родину

Власти Литвы 15 июня депортировали в Калининград российского военного, который дезертировал с фронта в Украине. После перехода границы в России его арестовали. Дальнейшая судьба россиянина неизвестна, сообщил проект «Слово защите».

Имя россиянина проект не уточнил. По его данным, речь идет о юноше, который «бежал непосредственно с войны с Украиной». Некоторое время назад он пришел на границу Литвы с РФ, не имея загранпаспорта, и запросил убежище.

В Службе охраны государственной границы Литвы (VSAT) заявили, что россиянин сам отказался от дальнейшего рассмотрения прошения об убежище и согласился вернуться на родину.

В ведомстве рассказали, что россиянина задержали 29 декабря после того, как он перешел границу со стороны России. Его отправили в тюрьму по делу о незаконном пересечении границы. Прошение об убежище россиянин подал во время заключения.

19 мая его освободили и разместили в центре регистрации иностранцев. Но вскоре снова арестовали по решению суда. По какому обвинению, не уточняется. В начале июня мужчина решил вернуться в Россию.

При этом власти Литвы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, был ли депортированный сбежавшим с фронта российским военным. Его дело рассматривалось только с точки зрения незаконного пересечения границы.