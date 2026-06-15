В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при заходе на посадку, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бомбардировщик совершал плановый учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет.

Минобороны РФ утверждает, что самолет выполнял полет без боекомплекта. В сообщении ведомства, которое приводит ТАСС, крушение самолета названо «аварией».

Очевидцы рассказали, что самолет потерпел крушение возле города Свирска.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Эти самолеты входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации — один из компонентов российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В апреле 2025 года Ту-22М3 потерпел крушение в Усольском районе Иркутской области, в августе 2024 года — в Черемховском районе Иркутской области.