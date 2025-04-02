В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Летчик погиб
В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
По предварительным данным ведомства, причина крушения самолета — техническая неисправность.
Экипаж Ту-22М3 из четырех человек катапультировался, но при приземлении один летчик погиб.
Самолет, как утверждает Минобороны РФ, упал в «безлюдной местности». Разрушений на земле нет.
По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области. При падении самолет, пишет канал, задел линию электропередач, в двух ближайших поселках пропало электричество.
Внимание, в следующем видео есть мат.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Эти самолеты входят в состав дальней авиации ВКС России.
Самолеты дальней авиации, как отмечает «Интерфакс», — воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.
В августе 2024 года в Черемховском районе Иркутской области упал бомбардировщик Ту-22М. Пилот погиб.