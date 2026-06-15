Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Набиуллина почти две недели не появляется на публике. 4 июня она пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), 9 июня — конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), 10 июня — совещание у Владимира Путина, на котором обсуждались инфляция и ключевая ставка.

В пресс-службе ЦБ говорили, что Набиуллина пропустила эти мероприятия, так как находится на больничном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что отсутствие Набиуллиной не должно быть поводом «для каких-то теорий заговора»: «Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного».

Отсутствие Эльвиры Набиуллиной в публичном поле обсуждают в связи с ее возможной отставкой. Она дорабатывает свой третий срок на посту главы ЦБ, и по закону он должен быть последним. Срок ее полномочий истечет через год, в июне 2027 года. По информации The Bell, на пост председателя ЦБ рассматриваются кандидатуры замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков и глава ВТБ Андрей Костин.

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