Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал решение правительства Великобритании запретить детям младше 16 лет доступ к социальным сетям. Закон об этом планируют принять до конца 2026 года, он вступит в силу к весне следующего года.

По словам бизнесмена, запрет подвергнет детей «еще большей опасности». Подростки будут пользоваться VPN, «а вместе с этим получат доступ к гораздо более опасному и незаконному контенту».

Похожая ситуация, утверждает Дуров, произошла с российскими подростками, когда власти РФ запретили Telegram. Пользователи мессенджера, включая детей, перешли на VPN.

У родителей, по мнению бизнесмена, уже есть инструменты для ограничения цифровых привычек их детей. Например, родительский контроль и лимиты экранного времени.

«Вместо этого многие родители дают малышам айпады просто, чтобы те не шумели. Никакое государственное регулирование этого не исправит», — добавил Дуров.

Он также усомнился, что государство таким образом хочет защитить детей, а не преследовать своих граждан за политические публикации.

В Европе последовательно ужесточают контроль над соцсетями. Ранее Павел Дуров критиковал аналогичные меры, которые планируют принять в Испании. Такие публичные споры свидетельствует о растущей напряженности между европейскими правительствами и влиятельными мировыми лидерами в сфере технологий и соцсетей.

Кроме того, сам Дуров находится под следствием во Франции. Его обвинили в соучастии в преступлениях, которые другие люди совершали с использованием мессенджера Telegram, включая мошенничество, отмывание денег, распространение детского порно и наркотиков — а также в том, что Telegram игнорирует запросы французской полиции. Дуров называет обвинения абсурдными.

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