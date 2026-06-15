Даниил Мухаметов сбежал из России, чтобы не служить в армии. Он спрыгнул с поезда в Литве. Потом перебрался в Финляндию, потом во Францию. Ему все еще грозит депортация

Россиянину Даниилу Мухаметову, который в июне 2025 года сбежал из страны, чтобы не служить в армии, по-прежнему грозит депортация, пишет Le Monde.

Мухаметов в июне 2025 года спрыгнул с транзитного поезда Адлер — Калининград, когда состав шел по территории Литвы. Россиянин перебрался в Финляндию и запросил там убежище. Но власти Финляндии ему отказали. По законам ЕС, запрос об убежище надо подавать в первой стране Евросоюза, в которой оказался соискатель.

Миграционные власти Финляндии постановили депортировать россиянина обратно в Литву. Власти Литвы, в свою очередь, заявили, что россиянин нарушил правила въезда по упрощенному транзитному документу, что предусматривает наказание в виде штрафа и депортации.

В декабре 2025 года, пишет Le Monde, Мухаметов перебрался во Францию, где вновь подал прошение об убежище. Власти Франции также сослались на «правило первого пересечения границы» и запросили Литву, готова ли она рассмотреть заявление Мухаметов. Литва согласилась.

По мнению адвоката, представляющего интересы россиянина, высок риск того, что Литва решит депортировать его в РФ. Некоторые литовские СМИ, отметил он, называли Мухаметова «российским диверсантом». У Франции, считает адвокат, есть возможность рассмотреть прошение в своей юрисдикции.

Решение о том, отправлять ли Мухаметова в Литву или нет, должен принять административный суд Страсбурга на заседании 17 июня 2026 года.

В России, пишет Le Monde, Мухаметову, грозит уголовное преследование за уклонение от прохождения военной службы. Ситуацию могут усугубить и антивоенные высказывания россиянина.

Что еще известно о побеге Даниила Мухаметова

21-летний россиянин получил повестку в армию, сбежал из страны на поезде и выпрыгнул из него в Литве. Он запросил убежище в Финляндии, но ему отказали Теперь ему грозит депортация в Россию

Что еще известно о побеге Даниила Мухаметова

21-летний россиянин получил повестку в армию, сбежал из страны на поезде и выпрыгнул из него в Литве. Он запросил убежище в Финляндии, но ему отказали Теперь ему грозит депортация в Россию