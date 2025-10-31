21-летний россиянин получил повестку в армию, сбежал из страны на поезде и выпрыгнул из него в Литве. Он запросил убежище в Финляндии, но ему отказали Теперь ему грозит депортация в Россию

Даниил Мухаметов Настоящее время

Миграционные власти Финляндии отказали в убежище 21-летнему гражданину РФ Даниилу Мухаметову, который сбежал из России, чтобы не служить в армии. Об этом сообщает «Настоящее время» со ссылкой на самого Мухаметова и правозащитников.

В середине июня власти Литвы заявили, что 21-летний гражданин России выпрыгнул из транзитного поезда в окрестностях литовского города Кибартай, который находится на границе страны с Россией. В полиции утверждали, что россиянин въехал в Литву законно по упрощенному транзитному документу. За 25 минут до прибытия поезда на станцию ​​Кибартай, в районе 6 утра, проводник обнаружил в вагоне открытую дверь — через нее россиянин, предположительно, и покинул поезд.

Сам Мухаметов рассказал журналистам, что принял решение бежать из России после того, как весной 2025 года получил повестку из военкомата подмосковного города Домодедово. К лету Даниилу запретили покидать территорию России. Мухаметов решил уехать из России на поезде Адлер — Калининград, который проезжает через Литву по территории Евросоюза. По международным соглашениям, пассажирам с транзитными визами запрещено покидать поезда. В ночь на 17 июня Мухаметов выпрыгнул из поезда.

По словам Мухаметова, он опасался, что власти Литвы откажут ему в защите и депортируют в Россию, поэтому он бежал в Финляндию и попросил там о предоставлении убежища. Однако миграционные власти страны постановили депортировать россиянина обратно в Литву, то есть в страну его «первого въезда» в Евросоюз. Власти Литвы сообщали, что Мухаметову грозит депортация из страны.

Из публикации «Настоящего времени» следует, что Мухаметов обратился в Европейский суд по правам человека и пока остается в Финляндии. Правозащитники, комментируя дело россиянина, ссылаются на международное право об отказе от военной службы, основанное на убеждениях — оно защищено 18-й статьей Всеобщей декларации прав человека.

Однако власти Финляндии в 2025 году начали массово депортировать из страны россиян, бежавших в эту страну после начала российско-украинской войны. С января по сентябрь из Финляндии были высланы 104 гражданина РФ, получившие отказ в предоставлении убежища. В большинстве случае просители убежища бежали из России от мобилизации. Миграционная служба Финляндии в своих отказах ссылается на то, что мобилизация в России, как заявляли власти РФ, закончилась, хотя соответствующий указ подписан не был. Представительница миграционной службы Финляндии Ану Карппи отмечала, что ведомство руководствуется Конвенцией ООН, согласно которой сама по себе угроза службы в армии не является причиной для предоставления убежища.

Правозащитница Ольга Карач заявила, что в Финляндии и Литве в отношении Даниила Мухаметова «разыгралась настоящая кампания травли». СМИ стали объявлять его «возможным российским диверсантом» и обвинять в связях с российскими спецслужбами.

«Как только дело доходит до мужчины, который говорит: „А я не хочу воевать, а я не хочу идти в армию, а я не хочу брать оружие в руки“, немедленно даже воюющие стороны, враждующие между собой стороны, они объединяются. „А нет, так не пойдет“. И начинают этого бедного мужчину со всех сторон загонять в армию пинками, угрозами, давлением, чем угодно. „Нет, ты иди воюй“. Это какой-то парадокс», — отметила правозащитница.

