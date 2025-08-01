В Литве нашли россиянина, который полтора месяца назад выпрыгнул из транзитного поезда
Гражданин России, сбежавший из транзитного поезда на территории Литвы, найден. Об этом пишет издание LRT со ссылкой на министерство внутренних дел Литвы.
Как отметили в МВД, спецслужбам известно местонахождение россиянина, но подробности они пока не раскрывают из-за продолжающегося расследования.
Побег произошел полтора месяца назад — 17 июня. Тогда 21-летний россиянин выпрыгнул из движущегося поезда Адлер — Калининград, следовавшего транзитом через Литву, в окрестностях города Кибартай. На его поиски отправляли вертолет и полицейских со служебными собаками.
Полиция сообщала, что сбежавший россиянин въехал в Литву законно по упрощенному транзитному документу. За нарушение ему грозит штраф в размере от 70 до 300 евро и депортация из Литвы.
Транзитная ветка в Калининград проходит по территории Литвы. Ее протяженность — 227 километров. На контрольно-пропускном пункте в литовском Кене российские пассажиры проходят погранконтроль. Специальные документы для транзита россиян выдаются бесплатно, но они позволяют находиться только в вагоне и лишь на время рейса.