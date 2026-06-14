Axios: CША и Иран подпишут предварительное мирное соглашение дистанционно

США, Иран, а также посредники в переговорах из Катара и Пакистана планируют 14 июня провести виртуальную встречу и дистанционно подписать меморандум о взаимопонимании, сообщают источники издания Axios.

Этот документ, как предполагается, продлит режим прекращения огня на 60 дней, позволит открыть Ормузский пролив и начать переговоры по иранской ядерной программе.

Накануне президент США Дональд Трамп, который уже не раз анонсировал заключение сделки с Ираном, сообщил, что соглашение подпишут 14 июня. При этом в МИД Ирана говорили, что в воскресенье ничего подписывать не планируют.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф говорил 13 июня, что стороны в ближайшие сутки согласуют окончательный текст мирного соглашения, поэтому посредники готовятся к тому, что вскоре документ подпишут дистанционно. По его словам, на следующей неделе запланированы переговоры представителей США и Ирана на техническом уровне.

Ожидается, что Иран и США заключат мирное соглашение в два этапа: сначала подпишут меморандум из 14 пунктов, а затем в течение еще 60 дней договорятся об окончательном завершении войны.

Высокопоставленный иранский чиновник рассказал Reuters, что меморандум предусматривает временную отмену нефтяных санкций США против Ирана и разморозку иранских активов на 25 миллиардов долларов. США также обязуются подготовить план восстановления экономики Ирана.

Иран, в свою очередь, немедленно открывает Ормузский пролив, обязуется не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. До окончательных договоренностей Тегеран не будет увеличивать обогащение урана и расширять ядерные объекты.

На минувшей неделе США и Иран возобновили активные боевые действия. США нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, а Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Власти Ирана также снова закрыли Ормузский пролив для гражданских судов.

11 июня Дональд Трамп отменил очередные бомбардировки Ирана из-за прогресса в мирных переговорах. Он утверждал, что мирное соглашение уже одобрено. В Тегеране это отрицали.

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