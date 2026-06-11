Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут вечером 11 июня наносить удары по Ирану, анонсированные ранее, из-за прогресса в мирных переговорах. Соответствующий пост он сделал в соцсети Truth.

Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего руководства Ирана и одобрены, я […] отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану.

Трамп утверждает, что «окончательные пункты соглашения были согласованы всеми вовлеченными сторонами как в концептуальном плане, так и в деталях». В числе «вовлеченных сторон» он назвал Израиль, а также посредников, в числе которых Турция, Пакистан, Египет и страны Персидского залива — но не Иран.

Как пишет израильский журналист Амит Сегаль, власти Ирана отрицают, что соглашение достигнуто. Власти Израиля, сообщил Сегаль, также заявляют, что соглашения «не существует».

Неназванный израильский чиновник рассказал телеканалу N12, что в Иерусалиме были «озадачены» заявлениями Трампа. Иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что «никакой текст предварительного меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами одобрен не был».

В то же время, корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники пишет, что иранские чиновники рассказали некоторым странам: переговоры действительно привели к принципиальному соглашению, но его все еще должен окончательно одобрить верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

По данным источников The New York Times, незадолго до своего поста в Truth Трамп говорил с пакистанскими посредниками: те сказали, что у них «есть сделка» с Ираном.

США и Иран в последние два дня возобновили активные боевые действия. США нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, а Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Власти Ирана также заявили, что снова закрывают Ормузский пролив для гражданских судов.

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