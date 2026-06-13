Во Франции приговорили шестерых граждан Грузии, похищавших из библиотек редкие издания русских писателей. Подсудимым назначили до семи лет лишения свободы
Суд в Париже приговорил шестерых граждан Грузии к лишению свободы на срок от 18 месяцев до семи лет за кражу редких книг русских писателей из европейских библиотек.
Обвиняемыми по делу проходили пять мужчин и женщина. На суде присутствовали лишь четверо фигурантов, еще двоих ранее задержали и уже приговорили в Грузии к пяти годам лишения свободы. Грузия своих граждан не экстрадирует. Суд Парижа заочно приговорил их к шести годам заключения.
Приговоры в других странах были вынесены еще двум фигурантам дела. В том числе главному обвиняемому — Михаилу З. (Замтарадзе), которому суд в Париже назначил семь лет лишения свободы. В Литве его ранее приговорили к трем годам и четырем месяцем за кражу редких книг. Литва выдала Замтарадзе Франции для судебного разбирательства.
Фигурантов дела обвиняли в том, что они в 2022-2023 году похитили десятки редких книги из библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. Их целью были в основном книги русских писателей, в частности, первые издания Александра Пушкина или Николая Гоголя. В ходе суда, пишет «Русская служба Би-би-си», Замтарадзе заявлял, что заказ на книги он получил из Москвы.
Всего преступную группу подозревали в хищении не менее 170 книг общей стоимостью около 2,5 миллиона евро. Часть похищенных книг была продана на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге.