Во Франции приговорили шестерых граждан Грузии, похищавших из библиотек редкие издания русских писателей. Подсудимым назначили до семи лет лишения свободы

Суд в Париже приговорил шестерых граждан Грузии к лишению свободы на срок от 18 месяцев до семи лет за кражу редких книг русских писателей из европейских библиотек.

Обвиняемыми по делу проходили пять мужчин и женщина. На суде присутствовали лишь четверо фигурантов, еще двоих ранее задержали и уже приговорили в Грузии к пяти годам лишения свободы. Грузия своих граждан не экстрадирует. Суд Парижа заочно приговорил их к шести годам заключения.

Приговоры в других странах были вынесены еще двум фигурантам дела. В том числе главному обвиняемому — Михаилу З. (Замтарадзе), которому суд в Париже назначил семь лет лишения свободы. В Литве его ранее приговорили к трем годам и четырем месяцем за кражу редких книг. Литва выдала Замтарадзе Франции для судебного разбирательства.

Фигурантов дела обвиняли в том, что они в 2022-2023 году похитили десятки редких книги из библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. Их целью были в основном книги русских писателей, в частности, первые издания Александра Пушкина или Николая Гоголя. В ходе суда, пишет «Русская служба Би-би-си», Замтарадзе заявлял, что заказ на книги он получил из Москвы.

Всего преступную группу подозревали в хищении не менее 170 книг общей стоимостью около 2,5 миллиона евро. Часть похищенных книг была продана на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге.

Что еще известно об этом деле

Из библиотек по всей Европе стали пропадать старинные издания классиков русской литературы XIX века. Их заменяли фальшивками Стоимость украденных книг оценивают в миллионы евро. В кражах подозревают выходцев из Грузии

Что еще известно об этом деле

Из библиотек по всей Европе стали пропадать старинные издания классиков русской литературы XIX века. Их заменяли фальшивками Стоимость украденных книг оценивают в миллионы евро. В кражах подозревают выходцев из Грузии