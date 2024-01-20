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Сотрудник Варшавского университета показывает фальшивый экземпляр первого издания книги Александра Пушкина «Кавказский пленник» 1822 года. Этой фальшивкой заменили настоящую книгу. 14 ноября 2023 года
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Из библиотек по всей Европе стали пропадать старинные издания классиков русской литературы XIX века. Их заменяли фальшивками Стоимость украденных книг оценивают в миллионы евро. В кражах подозревают выходцев из Грузии

Источник: Associated Press
Сотрудник Варшавского университета показывает фальшивый экземпляр первого издания книги Александра Пушкина «Кавказский пленник» 1822 года. Этой фальшивкой заменили настоящую книгу. 14 ноября 2023 года
Сотрудник Варшавского университета показывает фальшивый экземпляр первого издания книги Александра Пушкина «Кавказский пленник» 1822 года. Этой фальшивкой заменили настоящую книгу. 14 ноября 2023 года
Wojtek Radwanski / AFP / Scanpix / LETA

В ноябре 2023 года во Франции и Бельгии задержали двух мужчин — 57-летнего Валериана Р. и 38-летнего Михаила З. Оба они из Грузии. Их подозревают в том, что они крали старинные и очень ценные издания книг классиков русской литературы XIX века из библиотек в разных странах Европы. О задержании предполагаемых похитителей в начале января сообщила газета Le Parisien. Грузинские и российские СМИ обратили внимание на новость на этой неделе.

Серия краж, как предполагается, началась весной 2022 года в странах Балтии. В апреле в библиотеку Тартуского университета в Эстонии пришли двое мужчин и заявили, что изучают цензуру в Российской империи начала XIX века. Они посещали библиотеку 10 дней — а через четыре месяца обнаружилась пропажа восьми старинных книг, среди которых, по информации AFP, оказались издания Александра Пушкина и Николая Гоголя. Стоимость украденных книг составила 158 тысяч евро. Их заменили качественными подделками.

Тогда же, в апреле 2022 года, три редкие книги украли из Национальной библиотеки Латвии. В мае Вильнюсский университет в Литве обнаружил пропажу 17 старинных книг на русском языке, общая стоимость которых превышала 400 тысяч евро. Украденные книги тоже заменили подделками.

Кража книг литераторов, живших и писавших в Российской империи XIX века, была совершена и в Польше. В библиотеке Варшавского университета подменили 79 книг общей стоимостью около миллиона евро, рассказал источник AFP. Как минимум одну из украденных в Варшаве книг позднее продали на аукционе в Москве. Ее купили за 30 500 евро, рассказал агентству бывший дипломат и профессор Варшавского университета Иероним Грала.

Летом 2023 года красть редкие книги начали красть во Франции. В июле в библиотеку Высшей нормальной школы в Лионе пришел молодой человек и попросил выдать ему 10 редких изданий Пушкина. Позднее его предполагаемый сообщник отвлек библиотекаря, а молодой человек сбежал. Среди книг, которые он забрал, — первое издание пушкинской трагедии «Борис Годунов», стоившее больше 70 тысяч евро.

Кражи произведений классиков русской литературы произошли также в Женеве и в Париже. Французские следователи считают, что к ним причастны те же два человека (одного из них Le Parisien назвала 24-летним выходцем из Грузии, не уточняя его имя), которые обокрали библиотеку в Лионе. Их опознали, но не успели задержать. После того, как следователи предупредили о кражах другие французские библиотеки, выяснилось, что во Франции орудует еще одна группа предполагаемых книжных воров, постарше.

В Национальной библиотеке Франции обнаружили, что девять ценных книг Пушкина и Лермонтова общей стоимостью 650 тысяч евро, заменили на подделки. Мужчина средних лет, которого заподозрили в краже, 40 раз приходил в библиотеку с весны по осень 2023 года и говорил, что пишет научную работу о «демократии и русской литературе XIX века». Одна его рука была перевязана. Сотрудники библиотеки предположили, что он выносил книги в повязке.

Псевдоисследователя задержали в Бельгии в начале ноября 2023 года. Это выходец из Грузии Михаил З. Спустя 12 дней во Франции задержан его предполагаемый подельник Валериан Р. Подозреваемыми по делу также проходят сестра и племянница Валериана Р. Французские следователи считают, что они помогали ему с изготовлением фальшивок.

На этой неделе грузинский телеканал «Пирвели» сообщил, что у двух фигурантов дела — мужчины и женщины — обнаружены удостоверения Союза писателей Грузии. В союзе заявили, что им ничего неизвестно и что никто из следственных органов не обращался к ним по поводу краж, пишет издание «Новости Грузия».

По данным французских правоохранительных органов, всего во Франции украли 20 старинных книг с произведениями Пушкина общей стоимостью 800 тысяч евро, писала Le Parisien. Украдены ли книги других авторов, издание не уточнило.

О предполагаемых мотивах похитителей французские следователи говорят осторожно. Одна из версий — коммерческая: книги крали, чтобы продать на черном рынке (в России подобные редкие экземпляры стоят 50-100 тысяч евро). Вторая — политическая: как писала Le Parisien, в Центральном управлении Франции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей не исключают, что целью краж может быть возвращение в Россию редких книг, которые когда-то вывезли эмигранты. Похищенные издания пока так и не найдены.