Депутат Госдумы от КПРФ заявил, что Россия «на грани социального взрыва» и нужен «четкий план» завершения войны

Вячеслав Мархаев, депутат Госдумы от КПРФ, опубликовал пост, в котором написал, что Россия находится «на грани социального взрыва», вся ответственность за который «ляжет на несменяемую власть».

Тарифы на ЖКХ продолжают расти, а инфраструктура, доставшаяся от СССР, разрушается — «средства уходят не на ремонт сетей, а на яхты, дворцы и зарубежные активы», написал Мархаев в своем телеграм-канале. По его словам, 35 лет «не проведено ни одной успешной реформы, зато олигархи продолжают множиться и богатеть, и это на пятом году специальной военной операции ( )».

Обращаясь к теме СВО, которую долгое время избегал, я вынужден констатировать: коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства. Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется, Запад наращивает поставки беспилотников, а мы вынуждены терпеть. Из администрации президента уже заявляют о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины фактически сводятся лишь к новым территориям, а не ко всей стране. Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станет более вероятными. Этим неизбежно воспользуется Запад, чтобы добить остатки российской государственности.

Мархаев потребовал остановить рост тарифов ЖКХ, обеспечить «реальную ответственность чиновников за неисполнение законов и прямых поручений президента», а также представить «четкий, публичный план завершения СВО, исходя из национальных интересов России».

Ранее с подобными заявлениями выступал другой депутат Госдумы от КПРФ — Ренат Сулейманов. Он, в частности, говорил, что «скорейшее завершение СВО просто необходимо», так как продолжения войны экономика не выдержит.

В России 18-20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы. «Медуза» писала, что у правящей «Единой России» за три месяца до выборов нет ни программы, ни ключевых тезисов кампании. КПРФ, по данным источников «Медузы», чтобы снизить конкуренцию с «Единой Россией» на выборах в Госдуму, не будет выставлять сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов.

Подробнее об этом

Внимание, загадка от спецкора «Медузы» Андрея Перцева У КПРФ есть сразу несколько опытных и любимых электоратом политиков. Но на выборы в округах, где они точно победят, их не отправят. Почему же?

Подробнее об этом

Внимание, загадка от спецкора «Медузы» Андрея Перцева У КПРФ есть сразу несколько опытных и любимых электоратом политиков. Но на выборы в округах, где они точно победят, их не отправят. Почему же?