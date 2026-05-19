Депутат Госдумы от КПРФ заявил, что экономика России «не выдержит длительного продолжения СВО»

Депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов заявил о необходимости «скорейшего завершения» российско-украинской войны, так как экономика РФ «не выдержит длительного продолжения ». Об этом он сказал в интервью изданию «Континент Сибирь».

По его словам, 40% федерального бюджета уходит на оборону и безопасность, что мешает развитию и инвестициям.

«Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость и зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером. Но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов — социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо. Спецоперация длится уже дольше Великой Отечественной. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом», — сказал депутат.

Сулейманов добавил, что принять бюджет с уменьшением военных расходов — «дело не самое сложное».

«А что будет с людьми, занятыми в оборонке? С теми, кто сейчас под ружьем? Миллион человек вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация? Проблем меньше не станет. Кроме того, встанет вопрос восстановления новых территорий. Я видел в 2022 году Мариуполь и в 2023-м степи Херсонской области: там не осталось ни домов, ни советской ирригации. Уже начали восстанавливать. Но нужны и дальше колоссальные затраты бюджета», — заключил он.

Как обратило внимание «Агентство», в апреле 2022 года Сулейманов говорил, что с «киевским режимом нужно договариваться только на условиях капитуляции». Объявленную в том же году мобилизацию он называл «суровой, тяжелой необходимостью для обеспечения победы».

Согласно принятому Госдумой федеральному бюджету на 2026 год, военные расходы составят 12,93 триллиона рублей, а с учетом расходов на безопасность и правоохранительную деятельность -16,84 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем совокупные социальные расходы (10,8 триллиона рублей).

Читайте также

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах

Читайте также

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах