С начала большой войны России с Украиной погибли как минимум 200 российских военных, которым было не больше 18 лет. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», которая вместе с «Медиазоной» и командой волонтеров составляет поименный список погибших.

В июне удалось установить имя первого погибшего военного 2008 года рождения — это житель Московской области Алишер Свирин, погибший 1 мая 2026 года.

Свирин служил по контракту пулеметчиком в составе 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, следует из короткого некролога, который опубликовал депутат горсовета Павло-Посадского округа Роман Тикунов.

Свирина похоронили на Аллее Героев кладбища «Новое городское» в Павловском Посаде.

Когда Свирин подписал контракт и отправился в зону боевых действий, неизвестно. Учитывая его возраст, он не мог провести на службе более трех месяцев.

Всего по состоянию на 12 июня, пишет «Русская служба Би-би-си», на основании данных из открытых источников удалось установить имена 226 055 российских военных, погибших на войне с Украиной.

О первом погибшем на войне с Украиной 18-летнем российском контрактнике «Русская служба Би-би-си» сообщала в декабре 2023 года.

В конце декабря 2025 года стало известно, что Минобороны развернуло кампанию по вербовке студентов в войска беспилотных систем. Им обещают контракт всего на год (на самом деле контракты бессрочные).

В мае «Русская служба Би-би-си» сообщала о первом погибшем студенте, который заключил контракт на службу в беспилотных войсках.

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Еще о вербовке российских студентов в беспилотные войска

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