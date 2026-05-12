«Русская служба Би-би-си»: на войне погиб студент, которого завербовали в беспилотные войска РФ. Это первый известный случай

«Русская служба Би-би-си» получила информацию о гибели на войне в Украине 23-летнего студента из Бурятии Валерия Аверина, заключившего контракт на службу в войсках беспилотных систем. Это, подчеркивает издание, первый подтвержденный случай смерти студента, завербованного в рамках масштабной кампании, которую российское Минобороны проводит в вузах и колледжах.

Валерий Аверин — бывший воспитанник детского дома, который с 11 лет жил в приемной семье. О его смерти журналистам «Би-би-си» сообщила приемная мать Оксана Афанасьева. По ее словам, Аверин — студент последнего курса Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий — закончил учебу на оператора БПЛА 24 марта 2026 года. 2 апреля он последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где «нет связи». 8 апреля, то есть всего спустя две недели после окончания учебы, ей сообщили, что приемный сын погиб при минометном обстреле.

«Служить очень хотел, но в армию его не взяли, психически неуравновешенный, что ли, сказали. Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Я говорю: „Ты чего наделал? Ты куда пошел?“ Он сказал: „Ничего со мной не случится, все будет нормально, не переживай“», — рассказала Афанасьева «Би-би-си».

По словам собеседницы журналистов, она слышала и о других погибших студентах этого колледжа, заключивших контракты с Минобороны РФ. Однако подробностей она не привела, а подтвердить эту информацию по открытым источникам журналистам не удалось.

О начале вербовки российских студентов в беспилотные войска стало известно в конце 2025 года. Им обещают высокую зарплату и контракт на год, хотя на самом деле контракты бессрочные.

Вузы стали ужесточать правила отчисления, чтобы, как предполагают сами студенты, подтолкнуть их к заключению контракта. О такой ситуации в Российском технологическом университете (МИРЭА), в частности, писали «Осторожно, новости».

Издание Faridaily сообщало, что российские власти поставили перед вузами план по набору контрактников на войну — 2% от числа студентов. По информации «Важных историй», Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем.

Как студентов отправляют на войну

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

