Адам Кадыров стал дважды Героем Чечни

18-летнему Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской республики. Медаль ему вручил отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как объявил глава правительства республики Магомед Даудов, Героем Чечни Адам Кадыров стал «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку , и в связи с Днем России».

Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни второй раз. Сначала его наградили в октябре 2023 года, когда ему было 15 лет. О присвоении звания тогда объявил депутат Госдумы Адам Делимханов. Это произошло вскоре после того, как сын главы Чечни избил в СИЗО Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана.

В положении о звании Героя Чеченской республики не прописано, сколько раз его может получать один человек. Рамзан Кадыров, например, — дважды герой.

Осенью 2026 года в Чечне должны пройти выборы главы республики. Рамзан Кадыров говорил, что выдвинет свою кандидатуру, если его поддержит Владимир Путин. По состоянию на 12 июня Кадыров об участии в выборах не объявлял.

Адама Кадырова называли преемником Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. В марте «Новая газета Европа» писала, что Адам больше не рассматривается в таком качестве — отношение к нему поменялось с его участием.

Чем еще занимается Адам Кадыров

В Чечне начали выпускать энергетик «под личным брендом Адама Кадырова» Раньше его отец Рамзан Кадыров называл энергетики «ядом» и запрещал их продавать — а теперь сам рекламирует этот напиток

Чем еще занимается Адам Кадыров

В Чечне начали выпускать энергетик «под личным брендом Адама Кадырова» Раньше его отец Рамзан Кадыров называл энергетики «ядом» и запрещал их продавать — а теперь сам рекламирует этот напиток