В России впервые назначили штраф за критику «Талибана»

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал местного жителя, который оставил комментарий во «ВКонтакте» под постом о «Талибане», по административной статье о возбуждении ненависти, обратили внимание «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, речь идет о 19-летнем Егоре А. (в постановлении суда, которое нашла «Медуза», есть его фамилия и говорится, что он работает в «Аэротехе»). Заголовок поста в сообществе во «ВКонтакте» звучал так: «Талибан заполонит Россию гранатами, изюмом, кока-колой, коврами и хлопком». Под ним Егор А. написал: «Н***й им в России делать, х*****ы пещерные».

Суд постановил, что этот комментарий «разжигает ненависть либо вражду между народом Российской Федерации и Афганистана». Егору А. вменили также еще два комментария в отношении мигрантов.

В постановлении суда говорится, что фигурант заявил о признании вины и раскаялся. Ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.

В России «Талибан», который пришел к власти в Афганистане в 2021 году, был запрещен и внесен в список террористических организаций. В декабре 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий исключить движение из этого списка, и в апреле 2025 года Верховный суд России исключил «Талибан» из террористов.

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