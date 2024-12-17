Госдума приняла закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка террористических организаций

Депутаты Госдумы на заседании 17 декабря одобрили во втором и третьем чтениях закон, позволяющий исключать те или иные организации из списка террористических и запрещенных на территории России.

Согласно документу, запрет на деятельность организации, объявленной в России террористической, предлагается отменять по решению суда на основании иска генпрокурора или его заместителя. Это будет делаться при наличии фактических данных о том, что организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма», говорится в законе.

Документ внесли в парламент в конце ноября. 10 декабря его приняли в первом чтении. Как считается, законопроект разрабатывали для того, чтобы исключить из списка террористических организаций движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане в 2021 году. В мае 2024 года министерства юстиции и иностранных дел РФ сообщили Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из реестра террористических организаций.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запустить процедуру исключения из списка террористических организаций группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая в начале декабря сыграла основную роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.

Читайте также

Талибы вот-вот перестанут считаться в России террористами. Безумие, правда? Вы удивитесь — «Талибан» не относят к террористам даже США и ООН 15 карточек