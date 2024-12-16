Кадыров предложил исключить из списка террористов исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», захватившую власть в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запустить процедуру исключения из российского списка террористических организаций исламистской группировки , которая сыграла основную роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.

По его словам, это нужно России для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии. «Коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии, но мы не допустим такого сценария», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он заявил, что Москве и «оппозиционным силам», захватившим власть в Дамаске, необходимо организовать «контактную группу, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы». Среди прочего Кадыров предложил отправить в Сирию чеченских полицейских для патрулировании улиц совместно с местными правоохранительными органами. «Любое присутствие России в Сирии будет преследовать цели стабильности и безопасности народа», — добавил он.

10 декабря Госдума приняла в первом чтении поправки, позволяющие приостанавливать запрет на деятельность в России организаций, объявленных террористическими. Как считается, законопроект вносили на рассмотрение парламента для того, чтобы исключить из реестра террористов движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане в 2021 году.