Противники Башара Асада были террористами, а стали оппозицией. Как менялась риторика российской пропаганды — в нескольких заголовках
Российские государственные СМИ и официальные лица две недели активно следили за событиями в Сирии, где вооруженные группировки провели стремительное наступление на правительственные войска, захватили крупнейшие города страны и в итоге 8 декабря объявили о свержении режима Башара Асада. Президент Сирии, чья семья полвека правила страной, запросил убежище в Москве, которое ему предоставил лично Владимир Путин, «исходя из соображений гуманитарного характера». Пока сирийский конфликт заново разрастался, российская пропаганда называла силы, противодействующие армии Асада, террористами. После 8 декабря группировки, захватившие власть в Сирии, в новостях российских агентств и заявлениях политиков стали именовать оппозицией. Вот лишь некоторые заголовки СМИ на эту тему.
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Первый канал: ВКС России уничтожили в Алеппо и Идлибе не менее 400 боевиков
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РИА Новости: террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник
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[Мария] Захарова: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил
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[Василий] Небензя: Россия решительно осуждает скоординированную вылазку террористов в Сирии
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[Сергей] Лавров: недопустимо позволять террористам захватывать территории Сирии
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МИД РФ: российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции
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ТАСС: сирийская оппозиция контролирует Тартус, где находится военная база РФ
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Первый канал: над посольством Сирии в Москве подняли флаг оппозиции
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РИА Новости: сирийцы рассказали об обстановке в Дамаске и Алеппо после победы оппозиции
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[Дмитрий] Песков: РФ планирует обсудить дальнейшее пребывание своих военных в Сирии с новыми властями этой страны после стабилизации ситуации