Прокуратура обвинила миллиардера Вадима Мошковича в том, что он дал взятку охотничьим карабином за два миллиона рублей

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу бывшего сенатора от Белгородской области и основателя агрохолдинга Вадима Мошковича, сообщает газета «Коммерсант».

Помимо Мошковича по делу проходят бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов и бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов. Их обвинили в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» стоимостью 50 миллиардов рублей, легализации части похищенного и преднамеренном банкротстве компании.

Отдельно Мошковичу вменили дачу взятки Иванову в виде охотничьего карабина марки Blaser стоимостью 2,6 миллиона рублей. По версии обвинения, бизнесмен подкупил чиновника ради «общего покровительства». Иванова, соответственно, обвинили в получении взятки.

По данным «Коммерсанта», в рамках дела было заявлено несколько гражданских исков, наиболее крупный из которых, на сумму свыше 50 миллиардов рублей, подал основатель «Солнечных продуктов» Владислав Буров. Именно после его заявления началось расследование.

Все три фигуранта дела находятся под стражей. Вину они не признали. В ближайшее время дело передадут в суд.

В мае 2026 года суд в Москве передал в доход государства более половины акций «Русагро» в рамках иска к Вадиму Мошковичу. Компания перешла под контроль государства.

Генпрокуратура РФ утверждала, что Мошкович совершил коррупционные нарушения: продолжал заниматься бизнесом, пока был сенатором от Белгородской области в 2006–2014 годах, а также использовал свои полномочия в интересах холдинга.

По данным Bloomberg, Владимира Путина просили вмешаться в дело Мошковича влиятельные знакомые бизнесмена, но президент отказался.

Состояние Мошковича оценивается в 2,9 миллиарда долларов.

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