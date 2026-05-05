Хамовнический суд Москвы передал в доход государства более половины акций компании в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Машковичу и другим соответчикам, сообщил «Интерфакс» 5 мая. Компания перешла под контроль государства.

В доход государства среди прочего обратили:

65% акций «Русагро»,

изъятую в ходе обыска валюту на более чем 29 миллионов рублей,

все ранее арестованные денежные средства на счетах Мошковича на сумму свыше 10,5 миллиарда рублей,

100% доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и его доли в ряде других компаний.

Как отмечает «Интерфакс», суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково на Рублевке, которыми владеет жена Мошковича Наталья Быковская.

Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество Мошковича, заявив, что он совершил коррупционные нарушения: продолжал заниматься бизнесом, пока был сенатором от Белгородской области в 2006–2014 годах, а также использовал свои полномочия в интересах холдинга «Русагро».

Вадим Мошкович — один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале 2026 года оценил его состояние в 2,9 миллиарда долларов. Мошкович с марта 2025-го арестован по обвинению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и даче взятки. Мошкович стал самый богатым российским миллиардером, чьи активы национализировали.

