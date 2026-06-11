Министр обороны Великобритании Джон Хили подал прошение об отставке.

В письме, адресованном премьер-министру Киру Стармеру, Хили указывает, что Великобритания столкнулась с новой эпохой угроз, которая требует новой эпохи в сфере обороны и дополнительных инвестиций. «С тех пор вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период нарастающих угроз», — пишет в письме Хили.

По его словам, предложенное Стармером финансовое соглашение по плану оборонных инвестиций «значительно недотягивает до того, что необходимо обороне и стране в нынешний опасный период».

Без плана оборонных инвестиций, который соответствует масштабу нынешних вызовов, я вынужден принимать решения, которые снизят готовность наших вооруженных сил, увеличат риск для военнослужащих во время операций и могут сделать страну менее безопасной.

Джону Хили 66 лет. Он стал министром обороны в июле 2024 года, сменив на этом посту Гранта Шэппса. Хили поддерживал Украину в войне с Россией и неоднократно приезжал в Киев. Также Хили утверждал, что Россия причастна к иранским ударам на Ближнем Востоке.