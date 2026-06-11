ФСБ заявила, что задержала иностранца, который готовил убийство сотрудника Минобороны

В Московском регионе задержан иностранец, подозреваемый в подготовке убийства военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ. Об этом сообщили в ФСБ.

По версии спецслужбы, задержанный 1990 года рождения действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и должен был застрелить военнослужащего.

В ходе допроса, как утверждает следствие, подозреваемый признался, что его завербовали сотрудники СБУ на территории одной из стран Евросоюза, куда он сбежал, «скрываясь от уголовного преследования в своей стране».

За выполнение задания ему обещали помощь в получении статуса беженца в ЕС, добавили в ФСБ.

На видео, распространенном ФСБ, задержанный рассказывает, что у себя на родине (где, не уточняется) находился в розыске, поэтому последние три года жил нелегально в Испании. Один из знакомых украинцев, с которым он работал, посоветовал ему обратиться в СБУ. По словам мужчины, он связался с СБУ через телеграм, сотрудники спецслужбы купили ему билет в Москву. Он забрал пистолет из тайника, который находился «в лесополосе за 150 километров от Москвы».

Мужчина рассказал, что получил от агента СБУ адрес и фотографию мужчины, которого необходимо было убить. Он его там не нашел. После этого, как утверждает подозреваемый, его попросили спрятать пистолет и вылететь в Молдову, где его должны были научить собирать самодельную бомбу.

Следственный комитет накануне сообщил о задержании двух подростков, которых подозревают в причастности ко взрыву автомобиля в московском районе Коньково 9 июня. Машина принадлежала сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что взрывное устройство, которое хранилось в тайнике, забрала девушка, получившая указания от кураторов. Затем она передала его подростку, который разместил на автомобиле само взрывное устройство и GPS-трекер.

Еще один взрыв автомобиля произошел в тот же день в подмосковной Балашихе. Машина BMW Х3 взорвалась, когда водитель сел в нее и начал отъезжать, он погиб на месте. Официально имя погибшего до сих пор не названо, однако телеграм-каналы утверждают, что это начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России Дамир Давыдов.

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