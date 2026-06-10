Украина испытала новую ракету-перехватчик. Она будет в пять раз дешевле ракет для комплекса Patriot

Украинский производитель оружия Fire Point провел первое летное испытание новой ракеты-перехватчика FP-7.x, разработанной как более дешевая альтернатива ракетам для американского комплекса Patriot, пишет Financial Times.

FP-7.x предназначена для борьбы с баллистическими ракетами и беспилотниками. Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман назвал испытания «довольно успешными».

По словам Штилермана, одна ракета FP-7.x стоит около 700 тысяч долларов, в то время как цена одной ракеты Patriot PAC-3 достигает 3,8 миллиона долларов, согласно бюджетным оценкам армии США на 2026 год.

Штилерман говорит, что серийное производство ракеты может начаться уже в августе, если компания получит инфракрасную головку самонаведения, которую Fire Point рассчитывает закупать у немецкой компании Diehl Defence. Первые ракеты могут быть готовы к 2027 году.

FP-7.x — это ракета для зенитной системы Freyja. Остальные части комплекса — радары для обнаружения и наведения на воздушные цели, а также систему управления — будут поставлять Украине европейские партнеры.

Компания Fire Point — один из крупнейших подрядчиков украинской армии. Она производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» (в массовое производство они пока не запущены). Известно только о единичных случаях применения «Фламинго» по российским целям.

Издание Kyiv Independent писало о связях компании Fire Point с Тимуром Миндичем — совладельцем студии «Квартал 95» и другом Владимира Зеленского. Миндич — главный фигурант дела о хищениях в украинской госкомпании «Энергоатом». Он уехал из Украины перед тем, как в рамках этого дела начались масштабные обыски.

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