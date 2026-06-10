Спа-отель в городе Саки в Крыму пообещал дарить постояльцам от 10 до 20 литров бензина за бронирования от двух-трех суток, но через четыре дня свернул акцию, потому что топливо закончилось, пишет «Осторожно, новости».

5 июня отель «Ле-Ди» объявил в своих соцсетях, что проводит акцию, в рамках которой будет дарить гостям бензин: 10 литров при бронировании от двух суток и 20 литров при бронировании от трех суток. «Бензин выдается по запросу гостя в момент заселения», — уточнял отель.

Страница СПА-отеля «Ле-Ди» во «Вконтакте»

Однако вскоре бензин закончился. По словам представителя отеля, всего гостям подарили 100 литров бензина: по 10 литров за 10 номеров. «Просто хотели сделать маленькую приятность для гостей отеля, маленький бонус, а получилось, что украинские каналы разнесли это немножко не в том русле», — сказали изданию «Подъем» в отеле. Теперь гостям предлагают компенсировать затраты на дорогу или предоставить трансфер, пишет «Осторожно, новости».

Также затраты на бензин гостям, приехавшим более чем на пять дней, компенсируют в одном из санаториев Алушты, добавляет телеграм-канал.

С дефицитом бензина Крым столкнулся в конце весны — из-за атак ВСУ на бензовозы и грузовые автомобили, снабжающие аннексированный полуостров по трассе Р-280 «Новороссия». 6 июня в Севастополе ввели QR-коды для получения талонов на покупку бензина на заправках сети «ТЭС». Талон дает право купить 20 литров бензина. Получить код можно только раз в неделю и только в мессенджере «Макс». По словам назначенного Россией губернатора Севастополя Михаила Развожаева, коды, которые поступают в оборот после 22:00, разбирают «буквально в течение нескольких десятков секунд».

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