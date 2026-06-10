Франция собирается лишить художника Петра Павленского статуса беженца

Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) запустило процедуру лишения художника Петра Павленского статуса беженца. Копию соответствующего уведомления, присланного OFPRA, Павленский опубликовал в своем фейсбуке.

В документе говорится, что статус беженца, который был предоставлен художнику в апреле 2017 года, может быть снят из-за двух приговоров, вынесенных Павленскому во Франции. В январе 2019 года Павленского приговорили к условному сроку за поджог здания Банка Франции в Париже. Павленский объяснил акцию тем, что банк находится на месте Бастилии («символа абсолютной монархии») и является «одним из основных символов оккупации Парижа».

В октябре 2023 года Павленский получил полгода условно по делу о публикации интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво.

OFPRA предупреждает, что «может прийти к выводу, что пребывание Павленского на территории Франции представляет серьезную угрозу для общества».

Уведомление датировано 26 мая 2026 года. Павленскому предлагается в течение 21 дня дать объяснения по фактам привлечения к уголовной ответственности и представить документы и прочие доказательства в пользу сохранения статуса беженца.

В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел — о вандализме за акцию «Свобода» (ее участники жгли покрышки на мосту в Петербурге) в 2014 году и о повреждении объекта культурного наследия за акцию «Угроза» (Павленский поджег дверь здания ФСБ в Москве) в 2016 году. По первому делу художника освободили от наказания за истечением срока давности, по второму назначили штраф.

В 2017 году Павленский и его соратница Оксана Шалыгина уехали во Францию после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила художника в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными. В 2020 году Шалыгина обвинила Павленского в насилии.

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