Украинские военные вновь нанесли удар по Чонгарскому мосту, ведущему в Крым

Украинские дроны в ночь на 9 июня атаковали Чонгарский мост, связывающий аннексированный Крым с Херсонской областью. Мост поврежден, движение по нему временно закрыто, сообщил назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, средства ПВО сбили на подлете к мосту более 20 беспилотников. Сколько всего дронов участвовало в атаке, не уточняется.

Предыдущий раз украинские военные наносили удары по мосту в Чонгаре 7 июня. Тогда в целях безопасности было временно закрыто движение через автомобильный пропускной пункт «Джанкой» на границе Крыма и Херсонской области.

Украинские военные во второй половине мая усилили удары по трассам, ведущим в Крым, что привело, в числе прочего, к дефициту топлива на аннексированном полуострове. С 4 июня в Крыму полностью запретили продажу бензина за наличные деньги. Приобрести топливо — не более 20 литров в одни руки — можно только по талонам.

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