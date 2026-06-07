Пропускной пункт «Джанкой» на въезде в Крым закрыли после атаки украинских дронов
Украинские беспилотники в ночь на 7 июня атаковали мост в районе села Чонгар в Херсонской области, повреждена дорога. Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупированной части области Владимир Сальдо.
Он заявил, что в целях безопасности временно закрыто движение через автомобильный пропускной пункт «Джанкой». Проезд автомобилей осуществляется через пункты «Армянск и «Перекоп».
Автомобильный пункт пропуска «Джанкой» расположен на границе Крыма и Херсонской области.
В Крыму уже вторую неделю продолжается топливный кризис. Он начался из-за атак ВСУ на бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие аннексированный полуостров по трассе Р-280 «Новороссия» (соединяет Крым с Ростовской областью). С 4 июня на полуострове полностью запретили продажу бензина за наличные деньги, заправляться разрешили только по ранее купленным талонам (в одни руки отпускают не более 20 литров).