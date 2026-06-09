Прокурор МУС, добившийся ордеров на арест Путина и Нетаниягу, отстранен от должности

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отстранен от должности до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах. Об этом сообщается на сайте суда.

Такое решение приняло бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС по итогам дисциплинарного разбирательства и на основе отчета о расследовании, проведенного Управлением по внутреннему надзору ООН.

Адвокаты Карима Хана назвали решение об отстранении незаконным и заявили, что оно не подкреплено доказательствами, передает Reuters.

С мая 2025 года Хан находится в административном отпуске, который он взял до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах.

Карим Хан стал главным прокурором Международного уголовного суда в 2021 году.

В марте 2023 года МУС по запросу Хана выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. В ноябре 2024 года МУС по требованию Хана выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа.

Об обвинениях в домогательствах против Хана стало известно в октябре 2024 года. Его обвинили в домогательствах к помощнице, юристке из Малайзии. Карим Хан отвергает обвинения в свой адрес. Он утверждает, что это израильская спецоперация, направленная на его дискредитацию.

В России против Хана возбудили уголовное дело о незаконном преследовании граждан РФ. Мосгорсуд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы, первые девять лет из которых он должен провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

Читайте также

Карим Хан — прокурор Международного уголовного суда, который добился ордеров на арест Путина и Нетаниягу Его самого обвиняют в домогательствах. Главное из публикации The New Yorker

Читайте также

Карим Хан — прокурор Международного уголовного суда, который добился ордеров на арест Путина и Нетаниягу Его самого обвиняют в домогательствах. Главное из публикации The New Yorker