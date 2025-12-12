Московский городской суд вынес заочный приговор прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) по обвинению в незаконном преследовании граждан России, сообщает Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, прокурор МУС Карим Хан признан виновным в том, что дал указания вынести «заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ». Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, первые девять лет из которых он должен провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

Другим фигурантам дела назначили заочные сроки от трех с половиной до 15 лет лишения свободы. Следственный комитет назвал их имена: это судьи МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в незаконной депортации детей с оккупированных российской армией территорий Украины в Россию. В ответ на это Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей МУС, выдавших ордеры на арест.

