На Урале участника войны приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Пермского края Артема Бучина по делу об убийстве и изнасиловании 26-летней бывшей жены и ее семилетней дочери, сообщает E1.ru со ссылкой на источники.

Преступление произошло в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края на фоне бытового конфликта. По данным E1.ru, пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене. Издание утверждает, что военный изнасиловал жену и ее дочь от первого брака, а затем убил их. У него остался общий с убитой женщиной четырехлетний сын. Во время убийства тот находился в квартире.

На момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим и приехал в Чусовой в отпуск по ранению. Он ушел на войну с Украиной из колонии. В 2023 году его приговорили к 20 годам строгого режима по делу об убийстве и изнасиловании другой жительницы города. Подписав контракт с Минобороны РФ, Бучин получил помилование.

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