В Пермском крае нашли убитыми женщину и ее семилетнюю дочь. В преступлении подозревают осужденного за изнасилование и убийство, который получил помилование за участие в войне

В городе Чусовой Пермского края найдены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об «убийстве двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Подозреваемого ищут. Подробности о нем в пресс-релизе СК не приводятся.

Местное издание 59.ru пишет, что ранее в телеграм-каналах опубликовали ориентировку о поиске подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Согласно документу, в убийстве подозревают Артема Бучина.

В феврале 2023 года Бучина приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его признали виновным в изнасиловании и убийстве 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Ее тело нашли на окраине города Чусовой. Следствие сообщало, что Бучин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил пьяную девушку, завел ее в безлюдное место и изнасиловал. После этого мужчина взял камень и нанес им множественные удары по голове девушки.

В августе того же года Бучин ушел на войну в Украине. В ноябре он вернулся в Чусовой, получив ранение. Он также получил помилование, утверждала его мать и подтверждал источник 59.ru в правоохранительных органах. «По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой и быть помилованы», — говорил собеседник издания.

По информации Properm.ru, Бучин жил с убитой девушкой, но не был отцом ее ребенка.

По словам родственницы погибшей, Бучин и убитая девушка были ранее женаты, но затем развелись. У них есть общий ребенок — трехлетний мальчик. 2 сентября они планировали подать заявление в ЗАГС и снова пожениться. «Она мне говорила, что сейчас у них все хорошо, и они даже хотят в понедельник опять пойти в ЗАГС и подать заявление. Она верила в невиновность мужа, в то, что он не убивал ту медсестру», — рассказала родственница.

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