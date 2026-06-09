Компания OpenAI подала заявку на IPO
Компания OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT, подала заявку на первичное размещение ценных бумаг (IPO). Заявка была подана конфиденциально, объявила компания во вторник, 9 июня, не став раскрывать какие-либо подробности.
В частности, пишет Reuters, в OpenAI не уточнили, по какой цене намерены размещать акции, и, соответственно, не раскрыли оценку компании перед IPO.
Дату первичного размещения ценных бумаг в OpenAI также пока не объявили. «Это может занять некоторое время, потому что есть вещи, которые мы хотим сделать, и, которые, вероятно, проще сделать как частной компании», — говорится в заявлении OpenAI.
По данным Reuters, в OpenAI ориентируются на оценку компании в 1 триллион долларов, а провести первичное размещение акций собираются в сентябре.
OpenAI объявила о планах провести IPO через несколько дней после того, как о выходе на биржу сообщил ее главный конкурент — компания Anthropic, разработавшая модель искусственного интеллекта Сlaude.
Кроме того, в конце июня состоится IPO компании SpaceX Илона Маска, которая считается еще одним гигантом в сфере искусственного интеллекта.